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На 10 суток арестовали жителя столицы из-за конфликтов с пожилой матерью

30 Января 2020 16:22
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На 10 суток арестовали жителя столицы из-за конфликтов с пожилой матерью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими на территории города Нур-Султан с 20 января по 20 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

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Стражи порядка проверяют по месту жительства лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих спиртными напитками.

Чтобы предупредить семейно-бытовые преступления, полицейские провели ряд проверок в «проблемных» квартирах. Также в целях недопущения детской преступности и беспризорности участковые инспектора полиции совместно с ювенальной полицией обходят компьютерные клубы, развлекательные заведения, выявляют нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилищ.

В ходе мероприятия полицейскими к административной ответственности по ст. 73 ч. 2 КРКоАП привлечен 43-летний житель города. Мужчина часто конфликтовал с пожилой матерью, нецензурно выражался и доводил ее. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, стоял на учете каклицо, в отношении которого было установлено особое требование к поведению сроком на один год. Но на путь исправления дебошир так и не встал.

Решением специализированного межрайонного административного суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

С начала ОПМ стражами порядка проведено свыше 1300 профилактических мероприятий, выявлено более 400 фактов бытового насилия, вынесено порядка 430 защитных предписаний, к административной ответственности привлечены более 700 правонарушителей.



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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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