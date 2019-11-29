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На 10% снизилось количество преступлений в Алматы

29 Ноября 2019 14:18
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На 10% снизилось количество преступлений в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество преступлений в Алматы снизилось на 10%. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы улучшаем материально-техническое оснащение полиции, которое уже сейчас является самым высоким в стране – 87%. В ближайшее время полиция города получит еще 85 новых автомашин. Для обеспечения прозрачности мы уже открываем 13 фронт-офисов полиции во всех районах города, где посетители смогут получать услуги в комфортных условиях по принципу «единого окна», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Аким отметил, что внедряется система видеомониторинга. Так, на улицах города в ближайшее время будет установлено 707 постов системы видеофиксации «Сергек».

«Приняты самые срочные меры по укреплению безопасности для алматинцев. В наиболее криминогенных районах города организована работа 32 новых модульных и мобильных пунктов полиции. Усилено пешее патрулирование и переориентировали маршруты с приоритетом во дворы. Было разработано 550 маршрутов патрулирования. Принимаемые меры позволили снизить количество преступлений на 10,2% и повысить раскрываемость с 26 до 30%», - сообщил Б. Сагинтаев.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, МВД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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