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На 10 процентов сократилось число ДТП после установки «Сергек» в Нур-Султане

27 Ноября 2019 17:23
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На 10 процентов сократилось число ДТП после установки «Сергек» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах работы системы видеонаблюдения «Сергек» рассказали на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проект «Сергек» реализуется в два этапа: запуск комплексов №1 и №2. Сейчас завершены работы по запуску комплекса №1, в прошлом году он был передан в коммунальную собственность города. Установка оборудования комплекса №2 также завершена», – сказал руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев.

Кроме того, в столице работают 4 000 видеокамер общего наблюдения, а также 3 000 камер в общественных местах – торговых центрах и парках.

«После установки «Сергек» количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 10 процентов. Количество получивших травмы в ДТП также сократилось на 10 процентов. Количество погибших от последствий ДТП сократилось на 45 процентов», – сказал Е. Бекмырзаев.

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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Нур-Султан,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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