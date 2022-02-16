+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 10 млрд тенге планируют отремонтировать трассы в ЗКО

16 Февраля 2022 20:26
Поделиться:
На 10 млрд тенге планируют отремонтировать трассы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 74 километра дорог республиканского значения отремонтируют в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Новости по теме
Республиканские автодороги готовят к весеннему паводку в Казахстане
Еще один участок трассы закрыли в Алматинской области Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области Три участка автодорог открыли в Карагандинской области

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского филиала «КазАвтоЖол», за два прошлых года капитальным ремонтом охватили 248 километров дорог республиканского значения, в том числе 145 километров трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ и 103 километра трассы Унеге - Бисен - Сайхин.

«Общая стоимость проектов составляет 57 миллиардов тенге, из них освоено 23,1 миллиарда тенге, остаток составляет 33,9 миллиардов тенге. На объектах работают четыре подрядные организации. Подрядчики выполнили работы на 55 километрах, движение здесь открыто», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году на выделенные 10 миллиардов тенге «Казавтожол» планирует открыть движение на 74 километрах трасс. В случае выделения дополнительного финансирования в компании обещали увеличить объёмы выполненных работ.

К слову, предположительной датой окончания строительства трассы Казталовка - Жанибек назвали 2023 год.



Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Регионы   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Республиканские автодороги готовят к весеннему паводку в Казахстане
Еще один участок трассы закрыли в Алматинской области
Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области
Три участка автодорог открыли в Карагандинской области
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
3 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
4 Вопросы медобеспечения военнослужащих и проблемы военных медучреждений обсудили в Мажилисе
5 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Читайте также
Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка
Регион с наибольшим ускорением годовой инфляции назвали в Нацбанке
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Вопросы медобеспечения военнослужащих и проблемы военных медучреждений обсудили в Мажилисе
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив