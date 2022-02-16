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На 10 млрд тенге планируют отремонтировать трассы в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 74 километра дорог республиканского значения отремонтируют в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского филиала «КазАвтоЖол», за два прошлых года капитальным ремонтом охватили 248 километров дорог республиканского значения, в том числе 145 километров трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ и 103 километра трассы Унеге - Бисен - Сайхин.
«Общая стоимость проектов составляет 57 миллиардов тенге, из них освоено 23,1 миллиарда тенге, остаток составляет 33,9 миллиардов тенге. На объектах работают четыре подрядные организации. Подрядчики выполнили работы на 55 километрах, движение здесь открыто», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом году на выделенные 10 миллиардов тенге «Казавтожол» планирует открыть движение на 74 километрах трасс. В случае выделения дополнительного финансирования в компании обещали увеличить объёмы выполненных работ.
К слову, предположительной датой окончания строительства трассы Казталовка - Жанибек назвали 2023 год.
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