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    09:43, 21 Январь 2021 | GMT +6

    На 10 млрд тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

    Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

    В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.




    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область
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