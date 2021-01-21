На 10 млрд тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.







