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    12:53, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    На 10 млн тенге оформил кредиты юрист-мошенник из Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане изобличён 26-летний мошенник, который совершил ряд преступлений в столице, а также в городах Алматы и Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    «Являясь директором ТОО «Бюро Юр и Консалтинговых услуг», при знакомстве он представлялся квалифицированным юристом. Кроме того, подозреваемый состоял в общественной организации и представлялся внештатным советником депутата. Входя в доверие клиентов, мошенник запрашивал персональные анкетные данные для оказания якобы юридических услуг. Имея беспрепятственный доступ к документам, сканируя свою фотографию на них, оформлял онлайн-кредиты. Доверчивые граждане узнавали о том, что стали жертвами обмана только тогда, когда поступали звонки из банков о просроченных платежах. На уловки мошенника попались жители столицы и других регионов страны. Все они обращались к подозреваемому за помощью по оказанию консалтинговых услуг. С одной из потерпевших он состоял в дружеских отношениях и оформил на нее 4 онлайн-кредита. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 10 млн. тенге», - рассказали в полиции.

    По информации ведомства, в ходе обыска арендованного офиса изъяты 15 поддельных печатей. Направлены запросы в другие регионы страны для проверки его причастности к аналогичным преступлениям. Подозреваемый арестован. Проводится расследование.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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