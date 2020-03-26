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На 10 лет осудили воспитателя лагеря в Актобе за развращение малолетнего

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Марта 2020, 20:16
На 10 лет осудили воспитателя лагеря в Актобе за развращение малолетнего

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным дела вынесли приговор по делу о развращении малолетнего воспитателем летнего детского лагеря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

В ходе судебного следствия не установлено обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание в отношении актюбинца.

Его признали виновным по статье 124 УК РК «Неоднократное совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетнего лицом, на котором законом РК возложены обязанности по его воспитанию».

Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.


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