На 10 лет осудили воспитателя лагеря в Актобе за развращение малолетнего

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным дела вынесли приговор по делу о развращении малолетнего воспитателем летнего детского лагеря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

В ходе судебного следствия не установлено обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание в отношении актюбинца.

Его признали виновным по статье 124 УК РК «Неоднократное совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетнего лицом, на котором законом РК возложены обязанности по его воспитанию».

Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.