На 10 лет осудили в Астане мужчину за убийство ребенка сожительницы
«Мужчина, находясь наедине с 3-летним ребенком своей сожительницы, на фоне внезапно возникшей неприязни к нему, умышленно нанес тяжкие телесные повреждения малолетнему ребенку, повлекшие смерть последнего. Заключением медицинского освидетельствования у осужденного на момент совершения преступления установлен факт употребления психоактивного вещества, а именно трамадола», - говорится в сообщении Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.
Мужчина вину в предъявленном обвинении не признал, указав на то, что не имеет причастности к телесным повреждениям ребенка, просил суд его оправдать.
В свою очередь потерпевшая указала, что считает его виновным в причинении телесных повреждении ее ребенку. Гражданский иск не заявлен.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, специалиста и экспертов, заключениями медико-криминалистической и судебно-медицинских экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.
Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом не установлено.
Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, поскольку он ранее дважды был осужден к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 частью 3 УК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.