На 10 лет осудили в Астане мужчину за убийство ребенка сожительницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекшего смерть малолетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

«Мужчина, находясь наедине с 3-летним ребенком своей сожительницы, на фоне внезапно возникшей неприязни к нему, умышленно нанес тяжкие телесные повреждения малолетнему ребенку, повлекшие смерть последнего. Заключением медицинского освидетельствования у осужденного на момент совершения преступления установлен факт употребления психоактивного вещества, а именно трамадола», - говорится в сообщении Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Мужчина вину в предъявленном обвинении не признал, указав на то, что не имеет причастности к телесным повреждениям ребенка, просил суд его оправдать.

В свою очередь потерпевшая указала, что считает его виновным в причинении телесных повреждении ее ребенку. Гражданский иск не заявлен.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, специалиста и экспертов, заключениями медико-криминалистической и судебно-медицинских экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, поскольку он ранее дважды был осужден к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 частью 3 УК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.