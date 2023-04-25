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На 10 лет осудили кызылординца за сбыт синтетических наркотиков

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 19:42
На 10 лет осудили кызылординца за сбыт синтетических наркотиков

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На 10 лет лишения свободы осужден 24-летний кызылординец за сбыт синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24-летний житель Кызылординской области в октябре 2022 года получал заказ через мобильное приложение и закладывал «синтетику» в тайниках, подобранных в черте города. Вина подозреваемого полностью доказана, его действия квалифицированы по пункту 1, 3, 5, 6 части 3 статьи 297 УК РК и дело с обвинительным актом направлено в суд.

Обвиняемый приговором суда признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.


Кызылординская область   Суды   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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