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На 10,9 млн тенге обманул таразцев «продавец» участков земли

2 Февраля 2023, 16:20
На 10,9 млн тенге обманул таразцев «продавец» участков земли

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 10,9 млн тенге обманул таразцев «продавец» участков земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 1-ый отдел полиции управления полиции Тараза с заявлением обратились несколько жителей областного центра.

По словам потерпевших, некий мужчина, представившись сотрудником областного земельного комитета, пообещал оказать содействие в получении земельного участка и квартиры в одном из микрорайонов города. Злоумышленнику удалось завладеть их деньгами в размере 10 млн тенге и 920 тысяч тенге, после он не выходил на связь.

По фактам было начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 38-летний местный житель. В ходе следствия установлено, что задержанный не имеет никакого отношения к подобным организациям, а при знакомстве с потерпевшими представлялся другим именем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.


Фото, видео: polisia.kz


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