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На $1 млрд снизились валютные активы Нацфонда в октябре

9 Ноября 2020 11:53
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На $1 млрд снизились валютные активы Нацфонда в октябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По предварительным данным, валютные активы Национального фонда в октябре снизились на $1 млрд и на конец октября составили $56,34 млрд. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, реализация рисков второй волны пандемии снова скорректировала рынок в сторону снижения. Так, индекс глобальных акций MSCI упал в октябре на 3%. В результате за 10 месяцев текущего года доходность глобальных акций отрицательная и составляет (-) 1%.

«С учетом падения рынков, инвестиционный доход Национального фонда за октябрь сложился отрицательным и составил (-) $470 млн, из них падение портфеля акций составило почти $390 млн. Следует отметить, что, несмотря на отрицательную динамику последних месяцев, общий инвестиционный доход Национального фонда с начала года остается положительным и составляет около $ 950 млн», - отметила спикер.

Изъятия из фонда в виде гарантированного трансферта в бюджет в октябре составили 230 млрд тенге. В этой связи Национальным банком были осуществлены продажи валютных активов Нацфонда на сумму порядка $534 млн.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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