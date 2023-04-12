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На 1,9 млн тенге обокрали частный дом в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 10:51
На 1,9 млн тенге обокрали частный дом в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Домушника, похитившего ценности на около 2 млн тенге, задержали полицейские Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды обратился 33-летний житель города. Мужчина сообщил, что неизвестный, воспользовавшись его отсутствием, похитил из частного дома материальные ценности. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские предположили – действовал опытный домушник. Дело в том, что в дом потерпевшего не так-то легко было попасть: он имеет крепкие запоры и решетки на окнах. Кроме того, во дворе находилась сторожевая собака.

Злоумышленник воспользовался примыкавшей к строению котельной, через которую проник в интересовавшие его комнаты. Домушник прибрал к рукам ювелирные изделия и денежные средства. Сумма ущерба составила 1,9 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к ответственности за имущественные преступления. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Криминал  
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