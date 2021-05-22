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    04:04, 22 Май 2021 | GMT +6

    На 1,8 млн тенге ограбил девять квартир житель Сарани

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    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Житель города Сарани Карагандинской области ограбил 9 квартир. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    25 апреля в отдел полиции Сарани обратилась 35-летняя жительница города. Женщина пояснила, что неизвестный похитил из квартиры, расположенной на первом этаже, деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч тенге.

    19 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Квартира» стражи порядка задержали 32-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Выяснилось, что злоумышленник пробрался в жилище потерпевшей, отжав окно.

    В ходе досудебного расследования установлена причастность злоумышленника к восьми аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба, причиненная им потерпевшим, составила 1 млн 800 тысяч тенге.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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