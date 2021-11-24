На 1,8 млн тенге обманул мошенник жителя Жаркента

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На 1,8 млн тенге обманул мошенник жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 ноября в дежурную часть Панфиловского РОП обратился 31-летний житель Жаркента и заявил о мошенничестве. Он рассказал, что малознакомый гражданин предложил ему купить дробилку, при этом показывал фотографию агрегата. Получив в марте 1,8 млн тенге, злоумышленник под разными предлогами уклонялся от передачи дробилки, а затем перестал выходить на связь. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество». В результате принятых мер, в ходе оперативно-поисковых мероприятий, стражи порядка задержали 43-летнего жителя Жаркента, который признался в мошенничестве.

«Со слов задержанного, он с самого начала дурачил свою жертву, показывая фотографию дробилки из интернета. Получив деньги, мужчина истратил их на собственные нужды. Затем под разными предлогами тянул время, ссылался на занятость или нахождение за пределами региона. Пользуясь случаем, хочу предостеречь доверчивых граждан от виртуальных сделок. В этом конкретном случае, подозреваемый изначально выстроил схему мошенничества и, используя фотографию из интернета, обманул свою жертву», – рассказал следователь СО Панфиловского РОП Думан Жунусакын.