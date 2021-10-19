На 1,7 трлн тенге произвели продукции промпредприятия Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года промышленными предприятиями Костанайской области произведено продукции на сумму более полутора триллиона тенге. Высокие показатели - в горнодобывающем секторе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима области Ерлана Спанова.

С начала года, по информации Е. Спанова, в регионе отмечается рост промышленного производства на 8,6%, в том числе обрабатывающей промышленности – 14,1%. В сельском хозяйстве отмечен рост на 3,1%, инвестиций в основной капитал – 10,2%, рост строительных работ – 8,5%, по вводу жилья – 18,1%.

«Всего с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 1,7 трлн. тенге, в том числе в горнодобывающем секторе на 857,2 млрд.тенге, в обрабатывающем – на 771,5 млрд. тенге, - сообщил на аппаратном совещании в областном акимате Ерлан Спанов. —Рост обеспечен благодаря успешной работе таких предприятий, как АО «ССГПО», АО «Варваринское», АО «Костанайские минералы», КБРУ, ТОО «ЕвразКаспианСталь», АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «ДЕП» и других».

Так, отмечается увеличение добычи золотосодержащей руды на 11,4%, производство окатышей – на 30,7%, железорудного концентрата – на 4,3%, медного – на 24,3%, боксита – 13,3%, асбеста – на 11,7%, золота – на 24,5%, горячекатанных прутков и стержней – на 15,8%, легковых автомобилей – на 56,2%, тракторов – на 75,0%, комбайнов – на 11,1 %, а также сливочного масла – на 58,1%, мяса – на 23,1%, муки – на 7,7%.

Если смотреть по регионам области, то значительный рост производства обеспечен в Сарыкольском районе - на 45,9%, чуть меньше - в районе Беймбета Майлина на 42%. Также результаты показали Наурзумский район - рост на 37,2% и в Карабалыкском районе на 21 %.

«В сельском хозяйстве объем валового выпуска составил 493,1 млрд. тенге. Увеличено производство мяса на 4,6% и молока на 2,2%. Рост валового объема продукции сложился за счет результатов отрасли растениеводства в следующих районах- Узункольском на 39,7%%, Карабалыкском на 23,9%, Федоровском на 11,8%, Сарыкольском на 10,1%»,- подытожил Е. Спанов.