На 1,6 трлн тенге продуктов питания произведено в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров доложил о ситуации с производством продуктов питания в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Государство оказывает поддержку развитию аграрного сектора в целях увеличения объемов производства, повышения урожайности и качества производимой продукции, загрузки производственных мощностей предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечения их отечественным сырьем», - сказал Айдарбек Сапаров.
Он сообщил, что в 2019 году произведено продуктов питания в денежном выражении на 1,6 трлн. тенге, что к соответствующему периоду прошлого года составило 99,7%.
«В прошлом году по сравнению с 2018 годом наблюдается рост объема производства масла растительного, мучных кондитерских и макаронных изделий. Вместе с тем, снижены объемы производства муки, плодоовощных консервов и соков, крупяных и сахаристых кондитерских изделий, сахара», - отметил спикер.
А. Сапаров также заявил о необходимости принятия мер акиматами по наращиванию объемов собственной переработанной продукции.Фото: technomode.ru
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