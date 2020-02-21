На 1,6 трлн тенге продуктов питания произведено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров доложил о ситуации с производством продуктов питания в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство оказывает поддержку развитию аграрного сектора в целях увеличения объемов производства, повышения урожайности и качества производимой продукции, загрузки производственных мощностей предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечения их отечественным сырьем», - сказал Айдарбек Сапаров.

Он сообщил, что в 2019 году произведено продуктов питания в денежном выражении на 1,6 трлн. тенге, что к соответствующему периоду прошлого года составило 99,7%.

«В прошлом году по сравнению с 2018 годом наблюдается рост объема производства масла растительного, мучных кондитерских и макаронных изделий. Вместе с тем, снижены объемы производства муки, плодоовощных консервов и соков, крупяных и сахаристых кондитерских изделий, сахара», - отметил спикер.

А. Сапаров также заявил о необходимости принятия мер акиматами по наращиванию объемов собственной переработанной продукции.

Фото: technomode.ru