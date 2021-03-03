На 1,5 млн тенге оштрафован водитель из Кызылорды за превышение скорости

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде к административной ответственности привлечены водители, которые управляли автомобилями с заведомо ложными государственными знаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

К примеру, 28 февраля 22-летний житель Кызылорды управлял автомобилем марки «Ваз 21210» с поддельными номерами. Кроме того, водитель был оштрафован на 1 534 000 тенге за превышение скорости. Водитель 60 раз попал в поле зрения скоростемера «Аркан».

В тот же день вечером полицейские остановили 23-летнего горожанина за управление автомобилем марки «Lexus NX 300» с заведомо ложным государственным знаком, после чего автомобиль был водворен на штрафстоянку.

За управление автомобилем с заведомо ложными государственными знаками в отношении этих водителей составлены административные протоколы по части 4 статьи 590 КоАП РК «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком)» и направлены в специализированный административный суд Кызылорды для принятия соответствующего решения. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.