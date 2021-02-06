На 1,4 млрд тенге снизились доходы Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По итогам 2020-го года собственные доходы Петропавловска на 1,4 млрд тенге. Об этом сказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчете городского главы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Аксакалов связал снижение доходов с последствиями ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. На этот период отдельные субъекты малого и среднего бизнеса приостановили свою деятельность.

«Вместе с тем, эту проблемы нужно использовать как возможность для дальнейшего развития, поиска новых «точек роста». В первую очередь, в промышленности. Исторически сложилось, что Петропавловск стал площадкой для многих промышленных предприятий. В непростые 90-е годы многие из них пришли в запустение. За последние годы мы смогли запустить новые производства на 107 тысячах квадратных метров пустующих помещений. На 92 тысячах - ведется реализация еще нескольких проектов. Еще 100 тысяч «квадратов» по области простаивают, большая их часть находится в Петропавловске. Первоочередной задачей для руководства города совместно с моими заместителями является поиск новых инвесторов», - подчеркнул К. Аксакалов.

Глава региона отметил, что один из механизмов этой работы - снижение затрат инвесторов путем создания готовых помещений.

«Создаются абсолютно беспрецедентные условия, которые станут возможными благодаря новому пятилетнему актуализированному комплексному плану до 2025 года, разработанному по поручению Президента РК. Существенные средства будут выделены области. Петропавловск должен быть привлекательным для бизнеса. Но видим, что есть проблемы. Свидетельством этого является незначительный прирост частных инвестиций по итогам 2020-го года. Инвестиции выросли за счет бюджета. Частные дали совсем незначительный прирост – всего 2%. Здесь большой потенциал для акимата города. Именно город должен генерировать все передовое», - считает К. Аксакалов.



