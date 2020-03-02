На 1,4 млрд тенге переработали рыбу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь 2020 года в Казахстане переработали и законсервировали рыбы, ракообразных и моллюсков на сумму 1,4 млрд тг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Согласно сведениям КС МНЭ РК, рост с учётом инфляции составил 2,1%. В январе прошлого года показатель был равен 1,5 млрд тг.

В целом за январь–декабрь 2019 года выпуск в секторе переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков составил 20 млрд тенге, что означало сокращение производства на 2,7%. Для сравнения: в январе–декабре 2018 года сумма производства достигла 23,1 млрд тг, рост производства — 8,3%.

По данным официального информационного ресурса Премьер-Министра Республики Казахстан, общий объём рынка рыбы и рыбной продукции Казахстана составляет порядка 66 тыс. тонн, из которых на рыболовство приходится 45 тыс. тонн, на рыбоводство — 7,4 тыс. тонн. При этом экспортируется 30 тыс. тонн, импортируется 43,5 тыс. тонн продукции. В среднесрочной перспективе имеется потенциал увеличения объёма отечественного рынка до 120 тыс. тонн, что позволит снизить объёмы импорта, благодаря выращиванию форели и атлантического лосося, одновременно увеличивая объёмы экспорта на мировые рынки — в частности, в Китай, Россию и Европу.

Промысловое рыболовство в РК осуществляют свыше 1 тыс. субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено 1646 рыбохозяйственных водоёмов и их участков. В отрасли занято 11 тыс. человек. Рыболовство ведётся преимущественно в Каспийском и Аральском морях, в озёрах Балхаш и Зайсан, в Бухтарминском, Капшагайском и Шардаринском водохранилищах, в Алакольской системе озёр, в реках Жайык и Кигаш. Основные промысловые регионы — Атырауская (13,1 тыс. тонн, 29,2% от всего промысла), Восточно-Казахстанская (8,2 тыс. тонн, 18,3%), Кызылординская (7,4 тыс. тонн, 16,4%), Алматинская (6,6 тыс. тонн, 14,6%), Мангистауская (2,3 тыс. тонн, 5,2%) и Туркестанская (2 тыс. тонн, 4,5%) области.

Также в Казахстане динамично развивается рыбоводство: за последние 7 лет объём выращенной рыбы увеличился в 9 раз — с 800 тонн до более чем 7 тыс. тонн. Выращиванием рыбы в стране занимаются 180 рыбоводных хозяйств, где занято более 1 тыс. человек.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за январь 2020 года в натуральном выражении казахстанские компании произвели 1,7 тысячи тонн свежей, охлаждённой или мороженой рыбы — на 19,2% больше, чем в январе 2019-го; выпуск приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей составил 666 тонн, отмечен спад производства на 4,6%.

Основные производители приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей — Западно-Казахстанская (274 тонны), Туркестанская (193 тонны) и Восточно-Казахстанская (51 тонна) области. В этих регионах было произведено 518 тонн рыбы, что составляет 77,8% от всего производства.

Казахстанская рыбная промышленность не смогла полностью обеспечить спрос (экспорт плюс реализация) на переработанную рыбу, ракообразных и моллюсков. За январь–декабрь 2019 года потребности были перекрыты местным производством менее чем на половину — на 45,3%.

Цены на розничном рынке ощутимо отличаются в зависимости от региона. В среднем скумбрия холодного копчения в феврале текущего года стоила 2091 тг за кг, солёная сельдь — 915,76 тг за кг, шпроты в масле — 509,3 тг за 240 г.

Скумбрия и шпроты дешевле всего среди крупных городов и мегаполисов страны стоили в Кызылорде, сельдь — в Павлодаре. Дороже всего скумбрия и шпроты обходились жителям Талдыкоргана, а солёная сельдь — столичным жителям.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил необходимость принятия системных мер для развития рыбного хозяйства страны и поручил к 1 апреля подготовить проект Концепции развития рыбного хозяйства РК.

«Рассмотреть вопросы снятия запрета рыбоводным хозяйствам на деятельность в водоохранных зонах рек, а также сократить платы субъектами рыбоводства за пользование водными ресурсами, предусмотрев лишь оплату фактических расходов воды. Совершенствовать механизм оплаты за пользование рыбными ресурсами, включая снижение ставок платежей», — сказал Мамин.