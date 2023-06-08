Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 15:23
На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 1,4 млн тенге обманул знакомую житель Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце мая за помощью в центральный отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Урджарского района, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Она планировала приобрести квартиру по приемлемой цене, посредником был ее знакомый, обещавший помощь. Получив от заявительницы 1,4 млн тенге, «помощник» перестал выходить на связь. В результате оперативно-розыскных мероприятий 32-летний мужчина был задержан, вину признал. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Борьба с преступностью   МВД РК   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец