На 1,3 трлн тенге увеличились пенсионные активы казахстанцев в 2022 году

12 Декабря 2022, 15:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов сообщил об увеличении пенсионных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы на 30 ноября 2022 года составили 14,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,3 трлн тенге или 10,3 %. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 806 млрд тенге, пенсионных взносов – 1,5 трлн тенге, пенсионных выплат – 240 млрд тенге», - сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в 2022 году исполнено более 865 тысяч заявок на сумму 881 млрд тенге на досрочное изъятие пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий, лечения и передачи в частное управление.

«Несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию, доходность пенсионных активов с начала 2022 года составила 5,8 %. При этом за последние пять лет накопленная доходность превышает уровень инфляции», - добавил Г. Пирматов.