На 1,2% за год увеличилась численность женщин в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 марта 2022 года в стране насчитывалось 9,9 млн женщин — на 1,2% больше, чем годом ранее. Численность казахстанок стабильно прирастает на 1,2%–1,3% ежегодно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Доля женщин от общей численности населения РК незначительно сократилась. Так, к 1 марта 2017 года доля женщин от населения РК составляла 51,62%, в 2018 году — 51,58%, в 2019-м — 51,54%, в 2020-м — 51,51%, в 2021-м — 51,48%, в 2022-м — 51,43%. Впрочем, сокращение показателя за 5 лет на 0,18 п. п. не стоит считать статистически важным.

Больше всего женщин, как и в целом людей в РК, ожидаемо проживает в густонаселённых регионах — Алматы, Алматинской и Туркестанской областях, меньше всего — в Северо-Казахстанской области.

Доля женщин от общей численности населения по РК заметно разнится. Самыми «женскими» регионами в РК являются Алматы (54,2% женщин от общего числа алматинцев), Павлодарская (52,5%) и Костанайская (52,4%) области. Тем временем в Туркестанской и Кызылординской областях численность мужчин, напротив, преобладает над численностью женщин, а на долю казахстанок приходится 49,2% и 49,7% населения этих двух регионов соответственно.

Примечательный факт: в разрезе возрастов гендерный баланс отличается от среднестатистического по РК весьма заметно. Так, до 29 лет — то есть фактически в детском и молодёжном возрасте — в общей численности населения РК преобладают мужчины.

В возрасте от 30 до 49 лет женщин и мужчин в РК почти поровну.

И лишь после 50 лет гендерный баланс начинает крениться в сторону женщин. Так, в возрасте от 50 до 59 лет доля женщин в общей численности казахстанцев имеет всё ещё не слишком большой перевес — 53,6%, однако далее она растет всё заметнее, и к возрасту от 85 лет и старше взлетает до 72,1%.

То есть если девочек и девушек в Казахстане меньше, чем мальчиков и юношей, то пожилых женщин старше 80 лет в стране в два с половиной раза больше, чем мужчин того же возраста.

Что касается занятости: в 2021 году в стране насчитывалось 4,3 млн занятых женщин, против 4,2 млн годом ранее, годовой рост — на 0,9%.

Большинство женщин занято в сфере торговли и авторемонта: 828,7 тыс. человек — на 0,4% больше, чем годом ранее. Среди «популярных» отраслей также отмечены образование и АПК. Совокупно в этой тройке отраслей задействовано 50,4% занятых женщин страны.

При этом большинство мужчин РК в 2021 году было занято в сфере АПК. В тройку лидирующих отраслей вошли торговля и авторемонт, а также строительство. На ТОП-3 отраслей пришлось 39,5% всех занятых мужчин.

Напомним, в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В настоящее время ведётся работа по актуализации концепции в части поощрения и продвижения прав и возможностей женщин в обществе и плана мероприятий к ней.