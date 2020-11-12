Нью-Йорк вводит новые ограничения из-за увеличения количества госпитализаций

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в среду ввел новый пакет ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса, поскольку уровень заражения и количество госпитализаций в штате резко возросло, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

Куомо заявил, что отслеживание цепочки контактов выявило ночные собрания в барах, ресторанах и спортзалах как основных распространителей вирусов в штате. Он дал указание, согласно которому все бары, рестораны и тренажерные залы, работающие в закрытых помещениях, должны закрыться в 22:00, а на мероприятиях должно быть не более 10 человек.

Как отмечается в сообщении, новые меры, вступающие в силу в эту пятницу, были приняты на фоне того, что Калифорния и несколько западных штатов ужесточили ограничения для жителей чтобы сдержать быстрое распространение вируса.

По информации мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, средний семидневный показатель положительных результатов тестов на коронавирус по городу составил 2,52%. В случае если эта цифра достигнет 3%, то городская государственная школьная система, крупнейшая в стране, будет закрыта для очного обучения.

Между тем, по мере роста числа случаев заражения коронавирусом, госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах появилось больше признаков того, что вторая волна может охватить районы северо-востока, которым удалось взять пандемию под контроль после весенней вспышки.

Согласно анализу Reuters, Соединенные Штаты зарегистрировали более 1450 смертей во вторник - это самый высокий показатель за один день с середины августа.

Случаи инфицирования в США росли семь дней подряд и достигли более 136 тысяч по состоянию на конец вторника, а количество госпитализаций превысило 60 тысяч впервые с начала пандемии, что угрожает перегрузить системы во многих частях страны.

Напомним, главный мегаполис страны является одним из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатов США.

Автор: Серикбол Кошмаганбетов



