Нью-Йорк отметит окончание пандемии грандиозным концертом

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Точную дату окончания пандемии коронавируса в мире сложно спрогнозировать, но власти Нью-Йорка решили, что это случится в августе. Именно тогда мэр Билл де Блазио предложил провести в Центральном парке концерт по случаю возвращения мегаполиса к нормальной жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По мере того, как растет количество вакцинированных, и вирус отступает, власти Нью-Йорка решили провести мероприятие с живой музыкой в городе. Ожидается, что мероприятие будет проходить в течение недели.

«Это будет удивительная, незабываемая неделя для Нью-Йорка», - заявил мэр города на пресс-конференции.

Де Блазио не объявлял точную дату концерта, а также тех, кто будет на нем выступать, хотя издание New York Times сообщило, что мероприятие ориентировочно назначено на 21 августа в Центральном парке.

Клайв Дэвис, легендарный деятель музыкальной индустрии, проведет грандиозное мероприятие, на котором, по словам де Блазио, будут выступать все звезды.

Издание The Times отмечает, что на концерте будут предоставлены места как для привитых, так и для не вакцинированных зрителей, причем около 70% билетов будет продано именно вакцинированным любителям музыки.

Стоит отметить, что на улицы, в рестораны и в парки города снова вернулась жизнь, чего нельзя было наблюдать в течение долгих месяцев, когда COVID-19 нанес серьезный ущерб мегаполису.

В понедельник, по словам де Блазио, в Нью-Йорке зафиксирован самый низкий уровень положительных результатов тестов ПЦР с начала пандемии - 0,71%. Почти 4,5 миллиона человек в городе получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил на отдельной пресс-конференции в понедельник, что штат отменит большинство оставшихся ограничений, связанных с COVID-19, когда 70% жителей получат хотя бы одну дозу вакцины, что на 1,4% меньше текущего уровня.