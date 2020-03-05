Нью-Джерси и Техас сообщили о первых случаях заражения коронавирусом
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Нью-Йорк прилагает все усилия, чтобы остановить распространение коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.
У одиннадцати жителей Нью-Йорка обнаружили новый коронавирус. Правительство штата рекомендовало около 1000 человек, контактировавшим с инфицированными, оставаться на домашнем карантине.
Также сообщается, что все школы в Маунт-Верноне, пригород Нью-Йорка, будут закрыты до 9 марта. Компания Facebook закрыла офис в Сиэтле после того, как один из сотрудников показал положительный результат на новый коронавирус.
Более того, сегодня власти штатов Техас и Нью-Джерси подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. В Техасе инфицированный был обнаружен в округе Форт Бенд, недалеко от Хьюстона. Мужчина в возрасте 70 лет заболел после поездки за границу. В настоящее время он находится в больнице.
В Нью-Джерси коронавирус был обнаружен у 30-летнего мужчины. Он госпитализирован в округе Берген 3 марта.
Соединенные Штаты сообщили о 158 случаях заражения новым коронавирусом. 48 случаев были «привезены» из-за границы: три из китайского Уханя и сорок пять с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. 110 случаев были обнаружены у жителей США, не покидавших страну.
110 случаев инфицирования новым вирусом были обнаружены в 15 штатах: Аризона - 2, Калифорния - 36 (включая один смертельный случай), Флорида - 3, Джорджия - 2, Иллинойс - 4, Массачусетс - 2, Нью-Гемпшир - 2, Нью-Джерси - 1, Нью-Йорк - 11, Северная Каролина - 1, Орегон - 3, Род-Айленд - 2, штат Вашингтон - 39 (включая 10 смертельных случаев), Висконсин - 1, Техас - 1.
Напомним, в среду Италия объявила, что закрывает все школы и университеты до 15 марта В стране было подтверждено более 3000 случаев заражения коронавирусом и 107 смертельных случаев. Северный регион страны был объявлен «красной зоной».
Сегодня Южная Корея сообщила о 438 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 5766 Большинство новых случаев заражения выявлено в юго-восточном городе Тэгу, эпицентре вспышки вируса.
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