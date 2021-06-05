Н. Нигматулин: законопроект ужесточает контроль за использованием и охраной земель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что законодательные поправки по вопросам развития земельных отношений - ещё один важный шаг в решении актуальных вопросов этой сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Законопроект в первом чтении был одобрен 2 июня депутатами Мажилиса на пленарном заседании Палаты.

Законопроект разработан в целях исполнения поручения Главы государства и по итогам деятельности Комиссии по земельной реформе, специально созданной для обсуждения основных проблемных вопросов в сфере земельных отношений и выработки рекомендаций по ним.

Так, Земельной комиссией принято решение о сохранении института аренды земель сельхозназначения для отечественных землепользователей и об отложении на 5 лет действия норм Земельного кодекса по предоставлению сельскохозяйственных земель в частную собственность казахстанцам.

Также предусматривается возврат функций по госконтролю использования и охраны земель от местных исполнительных органов Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Как отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, восстановление на законодательном уровне единой вертикали по принципу «центр-область-район» позволит обеспечить чёткий контроль рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

«Законопроект способствует решению проблемы дефицита пастбищ, необходимых для выпаса личного скота, ужесточает контроль за использованием и охраной земель, повышает доступность и открытость информации по земельным участкам. В целом, результатом принятия и реализации данного закона станет урегулирование аренды земель сельхозназначения и усиление государственного контроля за использованием земель, как того требует руководство страны», - резюмировал Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув при этом, что в работе Комиссии по земельной реформе, а также над нормами законопроекта активное участие приняли депутаты всех парламентских фракций, депутаты АНК и представители общественности, эксперты.

Законопроектом также предусматривается возможность отчуждения права аренды земель сельхозназначения казахстанцами без выкупа у государства. При этом запрет на предоставление таких земель в субаренду сохраняется. Местному населению, проживающему в регионе не менее 5 лет, предоставляется преимущественное право на получение земельного участка сельхозназначения в аренду путём присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.