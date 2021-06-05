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    14:40, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Н. Нигматулин: законопроект усиливает защиту бизнеса от незаконного давления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новые законодательные поправки, разработанные депутатами в КоАП, позволят усилить защиту отечественных предпринимателей от незаконного давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК

    Соответствующий законопроект одобрен 2 июня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

    Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение в ст. 62 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок бизнеса увеличивается с 2-х месяцев до 1 года.

    В настоящее время процесс обжалования результатов проверки госорганов занимает длительное время, вследствие чего истекают сроки давности привлечения к ответственности должностных лиц контрольно-надзорных органов, нарушивших законодательство в части проведения проверок субъектов предпринимательства.

    «Эта норма обеспечивает выполнение предвыборной программы партии «Nur Otan», где чётко обозначено, что будут приняты законы, направленные на прекращение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность. Кроме того, есть норма, позволяющая органам прокуратуры незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, не перенаправляя их в другие государственные органы. Мы ещё устанавливаем ответственность и за неисполнение постановлений прокурора. Таким образом, всё это усиливает защиту бизнеса от незаконного давления», - отметил Нурлан Нигматулин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент Мажилис
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