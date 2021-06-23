Н. Нигматулин: в приоритете Мажилиса – законодательное обеспечение инициатив руководства страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на заключительном в текущей сессии пленарном заседании подвёл итоги работы депутатов Палаты в первой сессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По словам Спикера Мажилиса, несмотря на не простые из-за пандемии условия, в которых проходила сессия, она была очень насыщенной и плодотворной по своему содержанию и форме.

«В своей работе, мы, прежде всего, ориентировались на стратегические приоритеты, определенные Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Конкретные задачи перед депутатским корпусом были поставлены и Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на открытии сессии в январе нынешнего года», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса отметил, что, как и всегда, в центре внимания парламентариев – вопросы, направленные на повышение социального благополучия казахстанцев.

«Нынешняя парламентская сессия, можно сказать, стала сессией дальнейшей модернизации работы депутатского корпуса. Во-первых, «заработал» на практике институт парламентской оппозиции, который расширяет возможности Мажилиса как открытой диалоговой площадки. Во-вторых, дополнительный импульс получили механизмы парламентского контроля для эффективного выполнения предвыборных программ», - добавил Нурлан Нигматулин.

Всего в текущей сессии было проведено 23 пленарных заседания Мажилиса, на которых депутаты обсудили 129 вопросов. На рассмотрении Палаты находилось 86 законопроектов, из которых 49 одобрены и направлены в Сенат. Депутаты Мажилиса активно пользовались своим правом законодательной инициативы, разработав в первой сессии 10 собственных законопроектов.

Говоря о законодательной работе, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на законопроектах для реализации пакета политических реформ Главы государства, а также для решения проблемных вопросов сферы земельных отношений.

Кроме того, одобрены законопроекты для развития экономики страны, предпринимательства, социальной защиты населения, совершенствования бюджетного законодательства.

Было направлено 233 депутатских запроса, которые касались индустриально-инновационного развития, финансовой, банковской систем, вопросов образования, здравоохранения, социальной защиты, регионального развития и др. актуальных вопросов.

Председатель Мажилиса также подчеркнул открытый формат работы Палаты. Все пленарные заседания, рабочие группы по обсуждению актуальных законопроектов, заседания комитетов, презентации законодательных новшеств, «круглые столы» транслируются в режиме онлайн на официальном сайте.

«Депутатский корпус стал активнее использовать социальные сети для повышения информированности широкой общественности о своей работе, а также для развития диалога между государством и обществом. Эту работу мы продолжим и в следующей сессии», - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание депутатов на предстоящей работе в регионах, куда парламентарии планируют выехать для встреч с населением.

Встречи пройдут на самых разных площадках как в городах, так и в отдалённых населённых пунктах с учётом всех санитарных норм и эпидемиологической ситуации в стране в целом.

«Предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы обязательно должны учесть в дальнейшей законотворческой деятельности», - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к депутатам Мажилиса.