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    09:03, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Н. Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте Распоряжения.


    Теги:
    Правительство РК Парламент Главная Мажилис
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