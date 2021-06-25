Н. Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте Распоряжения.