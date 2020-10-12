Н.Нигматулин о проекте Экологического Кодекса: главная задача – рост качества жизни казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что новый Экологический кодекс должен способствовать, прежде всего, повышению качества жизни казахстанцев. Своим мнением Спикер Палаты поделился во время обсуждения, которое состоялось сегодня в Мажилисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В обсуждении наиболее актуальных вопросов нового Экологического кодекса, который сейчас находится в работе депутатов Мажилиса, приняли участие руководители государственных органов, НПП «Атамекен», крупных отечественных предприятий, экологи-эксперты, а также представители гражданского общества.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на поручениях руководства страны проработать комплекс мер для улучшения экологической обстановки в Казахстане, одной из которых выступает актуализация экологического законодательства.

В ходе обсуждения особое внимание уделено такой норме проекта нового Экологического кодекса, как переход на комплексные экологические разрешения для объектов I категории с условием внедрения наилучших доступных технологий (НДТ).

По мнению разработчиков, модернизация технологических процессов позволит снизить эмиссии в окружающую среду. В качестве стимулирующих для предприятий мер предлагается освободить предприятия от экологических платежей в случае внедрения НДТ, в обратном же случае – постепенно повышать платы за эмиссии.

Согласившись с необходимостью такой нормы, депутаты Мажилиса вместе с тем подняли вопрос относительно предприятий, которые по объективным причинам не смогут за 10 лет, которые отводятся для внедрения НДТ, достичь установленных нормативов по отдельным показателям. А при неисполнении обязательств по внедрению НДТ предусматриваются штрафные санкции в виде невыплаченных экологических платежей за все годы с повышающими коэффициентами и пенёй.

По словам Спикера Мажилиса, в таких случаях важно не «загнать» эти предприятия в тупик, когда они начнут платить огромные деньги в виде штрафов за эти 10 лет.

- Надо понимать, что это всегда уменьшение объемов производства, это всегда сокращение рабочих мест. В общем, здесь есть большая социальная составляющая, - сказал Спикер Мажилиса.

Вместе с тем, отметив, что внедрение НДТ – это вопрос не одного дня, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что нормы по стимулированию внедрения НДТ должны способствовать технологическому перевооружению предприятий. И все это направлено на достижение стандартов ОЭСР.

Депутаты Мажилиса также подняли вопрос относительно предлагаемой нормы, согласно которой вводится запрет на производство и эксплуатацию в нашей стране транспортных средств, не соответствующих требованиям Технического регламента ЕврАзЭС.

Обеспокоенность мажилисменов вызывает тот факт, что от этого могут пострадать сельские жители, многие из которых до сих пор пользуются старой сельхозтехникой.

Согласно статистике, в стране 82% тракторов и 65% комбайнов со сроком эксплуатации свыше 15 лет. И только 30% всего парка сельхозтехники соответствует современным требованиям.

По мнению Спикера Мажилиса, эту норму необходимо тщательно проработать, чтобы не создать ситуацию, когда сельчанам будет не на чем работать.

Депутаты подняли вопрос и относительно экологического страхования. Предусматривается, что это будет обязательным только для объектов I категории. Вместе с тем, в стране свыше 2 тыс. объектов II категории и более 3 тыс. объектов III категории, которые попадают под категорию экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности.

По мнению Нурлана Нигматулина, эти объекты тоже следует охватить экологическим страхованием.

Подводя итоги обсуждения, Председатель Мажилиса подчеркнул, что главная цель депутатского корпуса – принять такой документ, который позволит эффективно решать вопросы защиты окружающей среды, улучшения качества жизни казахстанцев и динамичного развития экономики с учётом реалий сегодняшнего дня.

- Сегодняшнее обсуждение проекта Экологического кодекса в таком широком формате показало, что изначальная дискуссионность по многим актуальным вопросам уже снята. И важно то, что, прорабатывая каждую новую норму, все руководствовались принципом не навредить: ни экологии, ни обществу, ни экономике, - резюмировал Нурлан Нигматулин.