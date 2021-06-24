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    10:54, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Н. Нигматулин: главный акцент работы фракции Nur Otan – исполнение предвыборной Программы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции «Nur Otan» Нурлан Нигматулин провёл заседание фракции, на котором обозначил перед депутатами-членами фракции ряд задач в связи с предстоящим выездом парламентариев в регионы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Прежде всего, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на поручении Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева подходить системно к решению проблем каждого региона, оперативно реагировать на резонансные вопросы, а также укреплять обратную связь с населением.

    В настоящее время все депутаты Мажилиса закреплены за конкретным регионом, по каждому из которых определены координаторы групп.

    Говоря о предстоящем выезде депутатов в регионы, Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость проведения встреч, приёмов граждан, а также обсуждение важнейших вопросов на разных площадках не только в городах и районах, но и самых отдалённых населённых пунктах.

    «Во главу угла необходимо поставить интересы самых разнообразных социальных групп, как это и обозначено в Предвыборной программе партии. Проблемы, требующие решения на государственном уровне, по завершении выездной работы будут тщательно проанализированы, обобщены и направлены в Правительство для принятия конкретных действий», - сказал Нурлан Нигматулин.

    При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание на работе депутатов по «Дорожной карте», утверждённой Председателем партии для выполнения Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!»

    «Каждый из 362 пунктов «Дорожной карты» закреплён за конкретным депутатом и ответственным госорганом. Кроме того, приняты дорожные карты по реализации 216 региональных предвыборных программ партии. Во время выезда важно провести анализ выполнения пунктов региональных дорожных карт. Вместе с ответственными государственными органами мы должны обеспечить эффективное и своевременное исполнение всех пунктов «Дорожной карты». Такую задачу поставил пред нами Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

    Все высказанные вопросы, предложения и проблемы будут обобщены и учтены в дальнейшей законодательной работе.

    Встречи будут организованы с учётом санитарных норм и эпидемиологической ситуации в регионах.


    Теги:
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