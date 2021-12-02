Мюзикл «Шәмші» представили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В музыкальном театре юного зрителя акимата города Нур-Султан при поддержке Управления культуры представили мюзикл «Шәмші», посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. В качестве специальных гостей в нем приняли участие сотрудники городского КГУ «Специализированный дом ребенка», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мюзикл «Шәмші», отражающий жизнь и творчество известного казахстанского композитора, показал борьбу, любовные и композиторские грани именитого деятеля. Перед выступлением директор Музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров поздравил гостей с большим праздником – Днем Первого Президента – Елбасы в преддверии 30-летия Независимости страны.

«Независимость — это мечта наших предков на протяжении многих веков, их наследие. Говоря о Независимости, в первую очередь мы вспоминаем нашего Елбасы. Елбасы и Независимость – схожие понятия. Наша страна, которая отмечает свое 30-летие, признана во всем мире, и заслуги нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева, как исторически, так и политически, огромны. Мы установили границы и стали одним большим государством.

Сегодня вы увидите постановку «Шәмші». Просторы казахской земли, воспетые в песнях Шәмші, потрясают. В нашей стране нет региона, о котором бы не пел Шәмші. Он является и одним из авторов нашего государственного гимна. Сегодняшнее выступление будет сопровождаться живым исполнением песен под аккомпанемент музыкальных инструментов. Давайте вместе отправимся в духовное пространство Шәмші. Пусть наша страна будет безопасной, а наш народ - мирным! Счастливых праздников!» - сказал перед спектаклем директор театра Асхат Маемиров.

Каждая из песен Шәмші, исполненная в ходе спектакля, — это мысли автора, разные истории, с которыми он сталкивался в своей жизни. Трогательный мир воспеваемой личности завораживает зрителя, возбуждает его сердечную доброту и любовь, пробуждает в нем благородные нравственные качества, которые обогащены мудростью.

После просмотра выступления директор столичного Специализированного дома ребенка Сауле Кенжебаева от имени коллектива поблагодарила директора театра Асхата Маемирова за проявленное внимание в такой праздник и вручила ему благодарственное письмо.