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Мюзикл с хитами независимого Казахстана прозвучал в честь Дня Независимости

19 Декабря 2021 18:41
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Мюзикл с хитами независимого Казахстана прозвучал в честь Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел праздничный концерт «Тәуелсіздік дастаны», посвященный 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Тәуелсіздік дастаны» - это яркий музыкальный мюзикл, состоящий из 30 лучших песен-хитов независимого Казахстана в исполнении звезд казахстанской эстрады.

Событие символизирует песенную культуру за годы нашей независимости. Без пауз и остановок исполнители передавали своеобразную эстафету друг другу, создавая единую композицию из десятков знаковых песен Казахстана. Действо происходило на технологичной сцене, где элементом каждого концертного номера были знаменитые песни, которые навсегда останутся в памяти нашего народа.

Путем смены образов были представлены периоды становления нашей музыкальной эстрадной культуры (с 1991-го года по сегодняшний день).

В концерте приняли участие звезды казахстанской эстрады, исполнившие известные хиты за 30-летний период Независимости Республики Казахстан.


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#Культура   #30 лет Независимости   #Музыка  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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