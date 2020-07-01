Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Мюнхенский марафон-2020 состоится в обновленном формате

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июля 2020, 23:00
Мюнхенский марафон-2020 состоится в обновленном формате

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Организаторы марафона в немецком Мюнхене сообщили о корректировках формата соревнований. В этом году он пройдет в измененном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Событие намечено на 11 октября 2020 года. Организаторы не перевели марафон в виртуальный формат, при этом ограничив максимальное количество участников - 12 600.

Также была сокращена дистанция. Бегунам предстоит преодолеть 30 километров вместо 42 километров 195 метров.

Кроме того, организаторы составили специальный свод правил для безопасности участников, а также соответствующую концепцию гигиены.

«Все наши решения переданы в соответствующие органы Мюнхена для окончательного утверждения. Мы надеемся увидеть друг друга в Мюнхене 11 октября под девизом. И хотим провести марафон под девизом «2020 год видим иначе», - сказал директор мюнхенского марафона Йорг Вениг.


Спорт   Германия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия