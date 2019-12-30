«Мыши» заполонили музей в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее подвели итоги детской художественной выставки-конкурса под названием «В снежном царстве, морозном государстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии 2020 года в музее изобразительного искусства имени семьи Невзоровых состоялось открытие новогодней детской выставки. В нем приняли участие юные рукодельники из 14-ти художественных школ и студий детского творчества. Всего на конкурс было принято более 130-ти авторских творений - ёлочных игрушек и карнавальных масок. Причем все работы были выполнены из разнообразных материалов и в самых различных техниках.





«Большое количество игрушек было посвящено символу наступающего года – мыши. Целые полчища мышей заполонили пространство выставочного зала. Текстильные, валяные, вязаные, слепленные из застывающей массы, самых разнообразных цветов и оттенков. В результате, в экспозиции образовалась настоящая мышиная деревня!», - подчеркнули в музее.





Отметим, что открытие выставки сопровождалось сказочным представлением. Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Кикиморой и Лешим. Во время представления у юных художников появилась возможность отгадать загадку и получить маленький приз. На этот раз подарком были не сладости, а как и положено для людей творческих - художественные принадлежности.





Кульминацией всего события стало долгожданное подведение итогов конкурса. Выбрать победителей и призеров выставки оказалось очень непросто, признались сотрудники музея.





В итоге лучшими были признаны игрушки и маски: Аяжан Нурмухамет, Ксении Шимолиной, Исланы Абишевой, Гульсары Ахметкуловой и Ирины Белоусовой.



























