Мырзатай Жолдасбеков: Сауытбек Абдрахманов – человек, который никогда не ошибается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сауытбек Абдрахманов – человек, который никогда не ошибается. Такое мнение высказал государственный деятель, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с 70-летним юбилеем С. Абдрахманова профессор вспомнил свою совместную работу с ним.

«Сауытбек Абдрахманов для меня человек, насколько высокообразованный, настолько и скромный, владеющий словом устным и письменным, очень знающий человек. Мне нравится его спокойствие, солидность. Одно время мы вместе работали в Центральной комитете партии. Я тогда руководил идеологическим отделом. Со мной работали незабвенный Абиш, Толен, Сейит, и Сауытбек. Нечего скрывать, мы уважали друг друга, как братья. Иногда я тоскую, не по партии, а по тем дням, когда мы работали вместе, по той дружбе. Чтобы я ему не поручил, с Сауытбеком я всегда был спокоен. Любое задание он выполнял с большим усердием», – сказал М. Жолдасбеков.

По словам профессора, все были рады, когда С. Абдрахманов был награжден государственной премией за монографию об Абише Кекильбаеве.

По мнению М. Жолдасбекова, С. Абдрахманов – человек, которым можно гордиться.

«Еще вчера он был для меня младшим братом, а сегодня я узнаю, что ему исполнилось 70 лет. Такие люди нужны стране. У него есть способность глубоко оценивать все происходящее. Также есть у него способность, о которой не все знают. Сауытбек – поэт», – отметил М. Жолдасбеков.

Ученый также вспомнил, что С. Абдрахманов всегда был очень работоспособным, справлялся с любой работой.

«Поздравляю его с юбилеем. Здоровья всем его близким. В трудные 90-е годы мы работали вместе, и Сауытбек был надежным товарищем. Был Алибек Аскаров, был Сауытбек. Мы, если возникало срочное дело, быстро собирались и находили лучшее решение. В эти ответственные моменты Сауытбек высказывал самые глубокие мысли. Как старший, я ему за это до сих пор признателен. Иногда я жалею о прошедших временах. Как будто я нехорошо поступил по отношению к нему. Когда я заведовал идеологическим отделом в Центральном комитете партии, можно было назначить Сауытбека главным редактором нынешней газеты «Егемен Казахстан». Можно было даже поручить ему работу министра культуры еще в то время. Я не назначил Сауытбека не потому, что мне было жалко. Я не отпустил его от себя, потому что боялся, что мне будет трудно. По правде, мне был нужен был кто-то, с кем можно было посоветоваться. В то время была система жестокая. С Сауытбеком я не боялся отчего-то пострадать. Потому что он никогда не ошибается», – заключил М. Жолдасбеков.

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан.