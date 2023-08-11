Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента

НИМАМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало ввести в действие резервные войска у границы с Нигером. Сообщество завило, что примет все меры, включая закрытие границ, строгие запреты на поездки и заморозку активов против лиц, которые препятствуют восстановлению конституционного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ранее захватившие власть в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств. По данным западных информагентств, такое предупреждение организаторы мятежа сделали и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Нигер 7 августа. Она предлагала путь восстановления демократического порядка в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

Напомним, военные в Нигере в конце июля объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки. Нигер закрыл воздушное пространство над страной, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны иностранных государств. События в африканской стране Нигер находятся в фокусе внимания мировых средств массовой информации. Повышенный интерес связан с тем, что Нигер обладает крупными запасами урана, который в большой части импортируется Евросоюзом, а также общей ситуацией с безопасностью в регионе Сахеля. Подробнее в аналитическом материале МИА «Казинформ».