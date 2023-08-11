РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:37, 11 Август 2023 | GMT +6

    Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента

    None
    Кадр из видео: euronews.com
    НИМАМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало ввести в действие резервные войска у границы с Нигером. Сообщество завило, что примет все меры, включая закрытие границ, строгие запреты на поездки и заморозку активов против лиц, которые препятствуют восстановлению конституционного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Ранее захватившие власть в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств. По данным западных информагентств, такое предупреждение организаторы мятежа сделали и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Нигер 7 августа. Она предлагала путь восстановления демократического порядка в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

    Напомним, военные в Нигере в конце июля объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки. Нигер закрыл воздушное пространство над страной, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны иностранных государств. События в африканской стране Нигер находятся в фокусе внимания мировых средств массовой информации. Повышенный интерес связан с тем, что Нигер обладает крупными запасами урана, который в большой части импортируется Евросоюзом, а также общей ситуацией с безопасностью в регионе Сахеля. Подробнее в аналитическом материале МИА «Казинформ».


    Теги:
    Африка Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!