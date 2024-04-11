Мясо заболевших сибирской язвой животных продавали в Жамбылской области

Прокуроры Жамбылской области выявили многочисленные нарушения законодательства в сфере ветеринарии региона — продажу мяса зараженных сибирской язвой животных, нарушения транспортировки продукции, отсутствие лабораторных исследований мясной и молочной продукции на рынках областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы Жамбылской областной прокуратуры, надзорным ведомством выявлены факты системных нарушений учета сельхозживотных, профилактики и ликвидации очагов опасных заболеваний и бесконтрольности в вопросах вакцинирования.

— Несмотря на то, что за последние три года в Жамбылской области направлено 6,8 млрд тенге на улучшение эпизоотической ситуации, ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной. Повсеместно выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота. Кроме того в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации мяса заболевших животных после внесения данных об их убое, — пояснили в надзорном ведомстве.

Помимо этого, как установили прокуроры, при наличии сведений о падеже свыше 1 400 сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, следовательно не были установлены причины падежа животных.

Проверкой также выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных. Так, в Жуалынском районе по факту массового заболевания лейкозом пятисот голов скота не введены карантинные меры.

Многочисленные нарушения выявлены при выдаче справок на транспортировку мяса животных и в деятельности цехов по убою и переработке животноводческой продукции.