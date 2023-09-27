Мясо сайгака начнут продавать в ЗКО

В Западно-Казахстанской области два предприятия будут легально заниматься продажей мяса сайгака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы инспекции по защите лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлана Рахымжанова, в Жанакалинском районе ТОО «Ізденіс» и «Батыс-НЫК» в Акжайыкском районе будут легально заниматься продажей мяса сайгака населению.

Нурлан Рахымжанов отметил, что, согласно биологическому обоснованию, подготовленному аграрно-техническим университетом имени Жангир-хана в ЗКО, в регионе численность сайгаков не должна превышать 500-560 тысяч. На сегодня их количество составляет 1 млн 800 тысяч.

Увеличение численности сайгаков может принести урон пастбищам, негативно сказаться на экологической ситуации. Поэтому для регулирования численност проводится ряд подготовительных работ.19 сентября вышел указ Министерства экологии и природных ресурсов о включении сайгаков в число подлежащих регулированию животных.