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Мясо с поддельной ветсправкой привез на рынок житель СКО

13 Ноября 2019 12:17
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Мясо с поддельной ветсправкой привез на рынок житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют машины, перевозящие скот, и точки реализации мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, проверки проводятся для пресечения фактов краж скота и сбыта незаконной продукции. Действуют мобильные группы, созданные на базе районных отделов полиции. Они патрулируют возможные пути перегона похищенных животных. Проводятся встречи с сельчанами.

На один из рынков Петропавловска житель города Булаево привез тушу крупного рогатого скота по поддельной ветеринарной справке. Оказалось, что на туше стоит клеймо убойного цеха, который давно не работает.

«Криминального происхождения у туши не обнаружилось, но её приобретение у частного собственника было проведено с нарушением законодательных норм. Образцы отправлены на экспертизу, специалисты будут проверять, не заражено ли мясо. Мужчину ждёт штраф в размере 100 МРП. Менее месяца назад нарушитель уже привлекался к ответственности по той же статье. Собранный материал направлен в управление ветеринарии для дальнейшего разбирательства», - прокомментировали в пресс-службе.

Всего с начала года полицейские области раскрыли 46 краж скота. Владельцам возвращено животных либо возмещён ущерб на сумму свыше 44 млн тенге.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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