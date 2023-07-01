Мясо птицы подорожало на 14% за год в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель текущего года в стране произвели 40,7 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы, на 5,7% меньше, чем годом ранее. Свежего или охлаждённого мяса птицы произвели 45,9 тыс. тонн, на 22,6% больше, чем в январе–апреле прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.



Больше всего мороженного мяса птицы произвели в Алматинской области: 16,9 тыс. тонн, минус 19% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Акмолинская (7,9 тыс. тонн) и Абайская (4,4 тыс. тонн) области.

По свежему и охлаждённому мясу птицы лидирует Акмолинская область: 17,3 тыс. тонн, на 27,5% больше, чем годом ранее. Также среди ключевых регионов-производителей в секторе — Восточно-Казахстанская (14,9 тыс. тонн) и Алматинская (6,5 тыс. тонн) области.

По итогам первого квартала текущего года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты из птицы на 77,1% против 74% годом ранее. Доля импорта составила 22,9% соответственно. Импорт сократился на 5,3%, до 23,8 тыс. тонн.

В то же время на экспорт из страны было отправлено 6,6 тыс. тонн продукции, сразу в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 6,3% от имеющихся ресурсов.

Реализация на внутреннем рынке выросла на 3,7%, до 97,4 тыс. тонн за первый квартал.

По итогам мая текущего года цены на птицу выросли в годовой динамике на 13,5%. В том числе куриная грудка подорожала на 21,2% за год, бедро и голень — на 20,9%, куры — на 16,4%, окорочка — на 8,9%.

В региональном разрезе наибольший рост цен зафиксирован в Павлодарской области: на 27,2% за год. Также весьма серьёзный удар по кошелькам почувствовали жители Западно-Казахстанской (плюс 26,3%) и Костанайской (плюс 22,5%) областей. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Актюбинской области: на 2,7%.

В то же время в одном регионе — Туркестанской области — зафиксировано снижение цен на 1,9% за год.