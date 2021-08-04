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Мясо на четыре млн тенге отдала мошеннице жительница ВКО
4 Августа 2021 21:00
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО женщина отдала малознакомой мясо на сумму более четырех миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В полицию обратилась 40-летняя гражданка, которая сообщила, что малознакомая женщина в одном из торговых домов города под предлогом реализации, обманным путем завладела мясом говядины на сумму более четырех миллионов тенге.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции Ульбинского отдела была доставлена 48-летняя жительница города, которая в ходе допроса дала признательные показания.
Было установлено, что злоумышленница в одном из магазинов города подошла к 40-летней женщине и завязался разговор, в котором «псевдопредприниматель» рассказала собеседнице, что у нее большое крестьянское хозяйство и предложила ей помочь реализовать мясо по «завышенной цене». После того, как «предприниматель» получил товар, пообещав, что в течение нескольких дней принесет вырученную сумму, не стала выходить на связь и просто пропала. Женщина, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию. По факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК.
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