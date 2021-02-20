Мясо косули обнаружили в автомашине жителя ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - У жителя Восточно-Казахстанской области в автомашине обнаружили мясо косули, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В середине февраля т.г. на автотрассе «Усть-Каменогорск – Р.Ключи» полицейскими 4 взвода батальона патрульной полиции ДП ВКО был остановлен автомобиль «УАЗ» под управлением 35-летнего жителя города Серебрянска, у которого в багажнике был обнаружен мешок мяса, без соответствующих документов и две пары горных лыж.

«Водитель рассказал, что направляется домой и данное мясо принадлежит косуле. Отметив, что тушу убитого животного он сам разделывал. В левом кармане куртки водителя был обнаружен предмет похожий на холодное оружие (нож). При этом в салоне были еще двое мужчин, 1976 и 2000 годов рождения. Пассажиры проживают в городах Серебрянск и Алтай», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Водитель и пассажиры для дальнейшего разбирательства были доставлены отдел полиции Бухтармы. Начато досудебное расследование по статье 337 ч.3 УК РК (незаконная охота).