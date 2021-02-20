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    20:39, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Мясо косули обнаружили в автомашине жителя ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - У жителя Восточно-Казахстанской области в автомашине обнаружили мясо косули, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В середине февраля т.г. на автотрассе «Усть-Каменогорск – Р.Ключи» полицейскими 4 взвода батальона патрульной полиции ДП ВКО был остановлен автомобиль «УАЗ» под управлением 35-летнего жителя города Серебрянска, у которого в багажнике был обнаружен мешок мяса, без соответствующих документов и две пары горных лыж.

    «Водитель рассказал, что направляется домой и данное мясо принадлежит косуле. Отметив, что тушу убитого животного он сам разделывал. В левом кармане куртки водителя был обнаружен предмет похожий на холодное оружие (нож). При этом в салоне были еще двое мужчин, 1976 и 2000 годов рождения. Пассажиры проживают в городах Серебрянск и Алтай», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Водитель и пассажиры для дальнейшего разбирательства были доставлены отдел полиции Бухтармы. Начато досудебное расследование по статье 337 ч.3 УК РК (незаконная охота).


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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