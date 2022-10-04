Мясо и рога сайгаков обнаружили в авто улытауские полицейские

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Мясо и рога сайгаков обнаружили в авто полицейские Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и отдела полиции Улытауского района проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» на трассе Жезказган – Петропавловск. При въезде в село Улытау они остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 19-летнего молодого человека. Также в салоне машине находились двое мужчин, 44 и 56 лет. В мешках, которые им принадлежали, полицейские обнаружили мясо и 16 рогов сайги.

Для дальнейшего разбирательства пассажиров доставили в отдел полиции района. Они дали признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Назначены соответствующие экспертизы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.





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