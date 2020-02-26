Мясо и молоко чаще всего не соответствовали техрегламенту в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги проверок продукции на безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, из почти 4,5 тыс. образцов, закупленных в прошлом году, не соответствовали требованиям техрегламентов 17%. Наибольший процент всей несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке региона, приходится на долю государств-членов ЕАЭС.

В пробах пищевой продукции не соответствовали требованиям 16%. Чаще всего нестандартные пробы отмечались в молочной и рыбной продукции, мясе, в том числе мясе птиц. Основная доля несоответствующей продукции приходится на маркировку: отсутствие даты выработки, срока годности, знака ЕАЭС, маркировки на государственном языке.

«Из непродовольственной группы наибольший процент несоответствующей продукции приходится на детские игрушки производства Китая, России и Украины. В 14 образцах обнаружен формальдегид, фенол, спирт пропиловый, спирт изопропиловый – все игрушки производства Китая», - проинформировали в пресс-службе.

Маркировке не соответствовали изделия, предназначенные для детей, продукция легкой промышленности, изделия бытовой химии и парфюмерно-косметическая продукция.

В результате сотрудники департамента выдали 140 предписаний об устранении нарушений требований. На субъектов предпринимательства за реализацию опасной в эпидемиологическом плане продукции, отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции, составили 43 протокола. Общая сумма штрафов превысила 5,3 млн тенге. Из продажи изъято 79 кг продукции.



