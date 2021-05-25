Мясные полуфабрикаты местного производства пользуются спросом в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пользуются спросом мясные полуфабрикаты местного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания начала производство мясных полуфабрикатов с помощью кредита, полученного в рамках программы «Даму өндіріс». Предприятие работает с 1998 года. Вначале это был небольшой цех, затем была приобретено современное оборудование. Сегодня продукция компании продается не только в Актюбинской области, но и в других регионах страны. С 2019 года компания нарастила мощности, теперь можно производить в сутки 10 тонн продукции.

«У нас можно приобрести казахстанскую продукцию. Здесь имеется 40 видов полуфабрикатов. Пельмени, фарш, котлеты, мясная продукция доставляется потребителю без каких-либо добавок. Может быть, поэтому, растет доверие к качеству нашей продукции, с каждым годом увеличивается число потребителей», – сообщил директор компании Жанзия Кадирова.

В свою очередь, менеджер Актюбинского областного филиала Фонда «Даму» Бауыржан Даркулов отметил, что на предприятии работает 70 человек. Компания заняла свое место на рынке, продукция конкурентоспособная по качеству.

«Предприниматель эффективно использовал государственные средства и вносит вклад в развитие экономики региона. Это местная продукция. Потребители охотно приобретают продукцию, поддерживая отечественное производство», – сказал Б. Даркулов.

Согласно статистическим данным, в прошлом году Фонд «Даму» субсидировал около 500 проектов. В результате, банки второго уровня выдали кредитов на 18 миллиардов тенге. Еще на 500 проектов были предоставлены гарантии по кредитам. В первом квартале текущего года Фонд «Даму» субсидировал в Актюбинской области 496 проектов, общей стоимостью 8 миллиардов тенге, а также предоставил гарантии по более, чем 400 проектам.