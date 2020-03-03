Мясную продукцию с кишечной палочкой выявили в магазинах Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За два месяца 2020 года в филиал Национального центра экспертизы по Кызылординской области КККБТУ Министерства здравоохранения РК на экспертизу были доставлены 607 образцов, в том числе пищевая продукция, парфюмерия, товары бытовой химии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».

Все пробы были закуплены в рамках мониторинга качества товаров народного потребления Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Кызылординской области КККБТУ МЗ РК.

В результате лабораторных исследований специалистами НЦЭ в 37 пробах были выявлены различные нарушения. Н есоответствие по микробиологическим показателям обнаружили в девяти пробах: мясо птицы, голень цыплят бройлеров, тушки цыплят бройлеров, кондитерские изделия, колбаса вареная. П о физико-химическим показателям отклонение от нормы зафиксировано в шести пробах: соль повареная пищевая, голень цыплят бройлеров. В 22 поступивших пробах не указан состав, срок годности, производитель и сведения об условиях хранения: детское питание, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, мясо, мясо птицы, масло жиров, консервы, молочная продукция, парфюмерно-косметическая продукция.

Кроме того, в пяти образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В двух случаях это импортная продукция - замороженная голень цыплят бройлеров производства ООО МПК «УСА» (Российская Федерация) и ЗАО «Серволюкс Агро» (Республика Беларусь). Остальные три образца - отечественная продукция: бройлер АО «Алатау кус», фарш с жиром «Керемет ет», ИП «Алменов», колбаса вареная мусульманская «Аманат», ИП «Ниет».

Всем индивидуальным предпринимателям выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все выявленные нарушения опубликованы в «Реестре продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и технических регламентов».

Санитарные врачи НЦЭ советуют потребителям при покупке продуктов обращать внимание на внешний вид продукции, наличие соответствующей информации на упаковке, срок годности, наличие документов подтверждающих качество, тщательно мыть мясные продукты перед приготовлением под проточной водой и подвергать термической обработке.



