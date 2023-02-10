АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мясной мошенник обманул таразцев на 200 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

Несколько жителей Тараза обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По их словам, неизвестный мужчина предлагал приобрести говядину из РФ по низким ценам. Потерпевшие согласились с предложением и с 2020 по 2022 годы передали мошеннику 200 млн тенге. Сотрудниками полиции в Павлодаре задержан 36-летний подозреваемый. Он полностью признал свою вину, водворен в изолятор временного содержания.

По факту проводится расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.