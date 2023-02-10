Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Мясной мошенник обманул таразцев на 200 млн тенге

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Февраля 2023, 11:00
Мясной мошенник обманул таразцев на 200 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мясной мошенник обманул таразцев на 200 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

Несколько жителей Тараза обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По их словам, неизвестный мужчина предлагал приобрести говядину из РФ по низким ценам. Потерпевшие согласились с предложением и с 2020 по 2022 годы передали мошеннику 200 млн тенге. Сотрудниками полиции в Павлодаре задержан 36-летний подозреваемый. Он полностью признал свою вину, водворен в изолятор временного содержания.

По факту проводится расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


Жамбылская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу