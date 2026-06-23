Мясные отходы выбросили на побережье Каспия в Актау

В Актау устанавливают лиц, выбросивших мясные отходы на побережье Каспийского моря. Инцидент произошел 21 июня в районе 15-го микрорайона, где отдыхающие обнаружили в воде большое количество куриных крылышек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, на место выехали специалисты, которые обследовали территорию и организовали санитарную очистку побережья.

По предварительным данным, загрязнение могло произойти из-за несоблюдения отдыхающими требований чистоты. После отдыха на берегу некоторые граждане оставляют мусор, упаковки и пищевые отходы.

— В настоящее время проводится работа по установлению лиц, загрязнивших территорию. При наличии соответствующих оснований материалы будут направлены в уполномоченные органы для принятия мер в рамках законодательства, — сообщили в управлении.

Специалисты призвали жителей и гостей Актау соблюдать санитарные и экологические нормы, не оставлять после отдыха мусор и пищевые отходы, а также пользоваться специально установленными контейнерами.

В ведомстве напомнили, что побережье Каспийского моря является одной из главных достопримечательностей города, а его чистота зависит не только от коммунальных служб, но и от ответственного отношения отдыхающих.

Как сообщалось ранее, берег Каспия отступил на 35 км. По прогнозам ученых, в ближайшие 50 лет уровень воды продолжит снижаться, что может затронуть жизнь миллионов людей в пяти прибрежных странах и нанести серьезный ущерб уникальной экосистеме региона.