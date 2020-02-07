Мягкие приговоры экс-чиновникам объяснили в Атырауском суде

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырауском областном суде на специально проведенном брифинге объяснили мягкие приговоры, вынесенные в четверг осужденным чиновникам по уголовному делу о хищениях бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причиненный действиями чиновников ущерб государству составил 110 млн 311 тысяч тенге. Фигуранты уголовного дела добровольно вернули 58 млн 512 тысяч тенге. Кроме того, в доход государства обращены автомашины «Тойота Прадо» стоимостью 11 млн тенге, автобус стоимостью 2,5 млн тенге и банковский счет на сумму 4 млн тенге. Еще осталось взыскать 51 млн тенге. Частично возмещенный ущерб повлиял на вынесенный приговор. Наказание - не кара, оно должно помочь исправиться человеку», - пояснил вынесенный приговор судья суда №2 города Атырау Жумагали Ташимов.

Напомним, в Атырау осуждены должностные лица областного акимата.

«Антикоррупционной службой по Атырауской области ранее завершено следствие в отношении экс-заместителя акима области Сайлауовой Н, а также руководителя управления образования области Кенжегалиева К. и его заместителя Кабдуловой Р., главного бухгалтера ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная малая академия искуств им. Н.Тлендиева» Мажитовой Н., руководителя КГКП «Методический центр управления образования области» Кабекенова Г., главного бухгалтера КГКП Имангазиевой К., главного бухгалтера КГКП «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» управления образования области Жалеловой К. и помощника бухгалтера Забенова Б. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн.тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ», - говорится в распространенном сообщении.

По информации ведомства, 6 февраля 2020 года приговором суда №2 города Атырау осуждены: - Сайлауова Н. за хищение, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток - к 2 годам лишения свободы, а также внесено представление о лишении государственной награды Ордена «Құрмет»; - Кенжегалиев К. за хищение и мошенничество - к 2 годам ограничения свободы; - Кабдулова Р. за хищение, получение взяток и мошенничество - к 4 годам лишения свободы; - Мажитова Н. за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы; - Кабикенов Г. за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы; Имангазиева К., Жалелова К., Забенов Б. за хищение бюджетных средств – к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Все пожизненно лишены права занимать должность на государственной службе.